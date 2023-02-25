Deprem çocuklarda travmalara yol açıyor: 'Rutinlerine geri dönmeliler'

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 04:00

Çocuk, genç, erişkin psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci, çocuklarda görülebilecek etkileri ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

‘AİLE KAYGILIYSA ÇOCUK DA KAYGILIDIR’



Psikolojik danışman Ekrem Çağrı Öztürk, deprem travması yaşamış çocukların hareketlerinin gözlenmesi gerektiğini belirterek “Öfke nöbeti, içine kapanma, ebeveyninin yanından ayrılmak istememek, konuşma zorluğu, odaklanmada güçlük, oyunlarda depremi canlandırma, yalnız kalamama gibi sonuçların birini veya birden çoğunu yaşayabilir. Bu süreçte çocuklarımızı gözlemlemeli ve her zamanki rutinin dışında davranışlar sergileyip sergilemediğini gözlemlemeliyiz. Düşündükleri ve anlamlandırmakta güçlük çektiği şeyler olabilir. Bunların sonucunda soru sorma ihtiyacı duyuyorsa buna izin verilmeli, anlatmak istedikleri varsa göz teması kurarak dinlenilmeli. Aile kaygılıysa çocuk da kaygılıdır. Bu süreçte ebeveynde kendi duygu ve düşüncelerini anlamlandırması gerekebilir” dedi.