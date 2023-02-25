Deprem çocuklarda travmalara yol açıyor: 'Rutinlerine geri dönmeliler'
Yaşanan büyük deprem felaketi yalnızca can ve mal kayıplarına değil, manevi kayıplara yol açtı. Her doğal afet gibi depremin de insan psikolojisine yıkıcı etkisi oldu. Yaşananlara tam olarak anlam veremeseler de depremden en çok etkilenen kesimlerden biri de çocuklar oldu.
Çocuk, genç, erişkin psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci, çocuklarda görülebilecek etkileri ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
‘AİLE KAYGILIYSA ÇOCUK DA KAYGILIDIR’
Psikolojik danışman Ekrem Çağrı Öztürk, deprem travması yaşamış çocukların hareketlerinin gözlenmesi gerektiğini belirterek “Öfke nöbeti, içine kapanma, ebeveyninin yanından ayrılmak istememek, konuşma zorluğu, odaklanmada güçlük, oyunlarda depremi canlandırma, yalnız kalamama gibi sonuçların birini veya birden çoğunu yaşayabilir. Bu süreçte çocuklarımızı gözlemlemeli ve her zamanki rutinin dışında davranışlar sergileyip sergilemediğini gözlemlemeliyiz. Düşündükleri ve anlamlandırmakta güçlük çektiği şeyler olabilir. Bunların sonucunda soru sorma ihtiyacı duyuyorsa buna izin verilmeli, anlatmak istedikleri varsa göz teması kurarak dinlenilmeli. Aile kaygılıysa çocuk da kaygılıdır. Bu süreçte ebeveynde kendi duygu ve düşüncelerini anlamlandırması gerekebilir” dedi.
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