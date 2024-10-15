Bingöl'de 6 kilo 200 gram skunk ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 6 kilo 200 gram skunk geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde 2 otomobili takip ederek durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 8 paket içerisinde 4 kilogram skunk ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 25 bin 400 lira ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Aynı gün içerisinde şüphelilere ait farklı adreste dron ve narkotik arama köpeği ile arama yapan ekipler, 2 kilo 200 gram skunk daha ele geçirdi. Şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 şüpheliye ait ikamet ve ahırlarında yapılan aramada da 310 gram esrar bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Daron Acemoğlu'na 'Nobel'
- Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Çikolatalarda 'cinsel haplarda' kullanılan madde çıktı!
- Nevzat'ın Narin ile son görüntüsü ortaya çıktı
- Erdoğan'dan kabine sonrası 'Anayasa' mesajı
- Bizim Çocuklar İzlanda'dan 3 puanla dönüyor!
- Başkan Şahan, Vali Gül'e fotoğrafla yanıt verdi
- Kurtulmuş'un 13 yıl önceki konuşması gündem oldu!
- İmamoğlu biraz Yavaş!
- Bakan Tunç açıkladı: Ceza infaz sisteminde değişiklik