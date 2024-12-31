Devrek’te Orman Müdürlüğü personeli devletin makinelerini kullandı iddiası: ‘Define için ağaç kestiler’

Yayınlanma: 31.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 04:00

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Devrek Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki skandallara bir yenisi eklendi. Daha önce mesai saatleri içerisinde çalgılı çengili eğlence düzenleyen personelin, bu kez de ormanlık alanda define aradığı iddia edildi. Buna göre Babadağ şefliğine bağlı ormanlık alanda dedektörle tespit edilen alanlar, işletmeye ait 30 tonluk iş makineleriyle kazıldı. Kazılan alanın yaklaşık olarak 6-7 metre derinliğinde, 10 metre kadar genişlikte bir alana sahip olduğu bilgisi edinildi. Kazılar sırasında plansız şekilde yaklaşık iki kilometrelik orman yolu açılırken birçok ağacın kesildiği ve bitki örtüsüne zarar verildiği de görüldü. Şef Y.D’nin sorumluluğundaki bölgenin adeta köstebek yuvasına döndüğü ifade edildi.

ŞANLIURFA GEZİLERİ

İşletme Şefi Y.D., işletme müdür yardımcısı E.A., Operatör A.K., treyler şoförü N.A. ve iş makinesi operatörü F.B.K’nin müdürlük içerisinde “çeteleştiği” ileri sürülürken N.A’nın dedektör dükkânına sahip olması iddiaları güçlendirdi. Söz konusu ekibin sık sık Şanlıurfa’ya seyahat ettiği öne sürüldü, “Kazıdan elde edilen eşyalar Şanlıurfa’da satılıyor mu” sorusunu akıllara getirdi.

‘İNCELEME YAPILIYOR’

Orman içerisinde define ararken devletin iş araçlarını kullanan müdürlük, aynı bonkörlüğü orman köylüsüne göstermedi. Orman köylüsünün çalışmasında kullanabilmek amacıyla istediği iş makinesi verilmedi. Bölge sakini G.K., söz konusu işlemlere ilişkin dün Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet, konuya ilişkin Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu’na ulaştı. Bayraktaroğlu, “Soruşturma yapmak üzere bölge müdür yardımcımıza yazdık. İnceleme ve soruşturmasını yapıyor” yanıtını verdi.