Bingöl’de 'uyuşturucu' operasyonu: 4 gözaltı

Bingöl’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Bingöl’de 'uyuşturucu' operasyonu: 4 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:26

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ve Genç ilçelerinde yapılan çalışmalarda 2 kilo 350 gram toz esrar maddesi 182 kök kenevir, 11 gram kubar esrar maddesi 2.04 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 37 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi.


Etiketler: #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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