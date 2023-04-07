Depremzedeleri 'önce siz bana para gönderin' diyerek dolandırdı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:51

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:50

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri depremzedeleri dolandıran bir şüpheliyi tespit etti.

Şüphelinin kurbanlarından H.A. poliste verdiği ifadesinde "Bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Yurt dışında yaşadığını, yardım etmek istediğini söyledi. Ancak hesabında sadece euro olduğunu, Türkiye'ye para göndermesi için bir miktar Türk lirası yatırılması gerektiğini belirtti. Çok gerçekçi konuşuyordu. Ona inandım. Hesaba elimdeki son parayı gönderdim. Ancak daha sonra hiç bir yardım gelmedi. Param da gitti" dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli Sabri Ü. Beşiktaş'ta polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelinin aynı yöntemi izleyerek H.A.'dan 57 bin 600 lira, depremzede M.A.'dan ise 32 bin 500 lira aldığı tespit edildi.

AZILI SUÇLU ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelinin daha önceden 45 ayrı suç kaydının bulunduğu, 18 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca çeşitli suçlardan toplam 18 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Sabri Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.