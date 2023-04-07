Depremzedeleri 'önce siz bana para gönderin' diyerek dolandırdı
Sosyal medya üzerinden yardım isteyen depremzedeleri kandırarak hesabına para göndermelerini sağlayan Sabri Ü . (49) yakalandı. Şüphelinin kurbanlarına, yurtdışında yaşadığını söyleyerek "Önce siz bana TL gönderin, ben size Euro göndereceğim paranızı da ayrıca iade edeceğim" diyerek kandırdığı tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri depremzedeleri dolandıran bir şüpheliyi tespit etti.
Şüphelinin kurbanlarından H.A. poliste verdiği ifadesinde "Bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Yurt dışında yaşadığını, yardım etmek istediğini söyledi. Ancak hesabında sadece euro olduğunu, Türkiye'ye para göndermesi için bir miktar Türk lirası yatırılması gerektiğini belirtti. Çok gerçekçi konuşuyordu. Ona inandım. Hesaba elimdeki son parayı gönderdim. Ancak daha sonra hiç bir yardım gelmedi. Param da gitti" dedi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüpheli Sabri Ü. Beşiktaş'ta polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelinin aynı yöntemi izleyerek H.A.'dan 57 bin 600 lira, depremzede M.A.'dan ise 32 bin 500 lira aldığı tespit edildi.
AZILI SUÇLU ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelinin daha önceden 45 ayrı suç kaydının bulunduğu, 18 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca çeşitli suçlardan toplam 18 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Sabri Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!
- Albümüyle korkuttu
- Türk mafyasının küresel kokain ticaretindeki kilit rolü
- 20'den fazla yurttaş ölmüştü: Müteahhide tutuklama!
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt