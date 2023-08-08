Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:22
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde saat 11.00 sıralarında fındık işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü Oktay Zengin, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Samsun Çarşamba işçiler Minibüs

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