Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde saat 11.00 sıralarında fındık işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü Oktay Zengin, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için manevra yaptı.
Bu sırada kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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