Bingöl'de feci kaza... Vinçli kamyon yandı: Çok sayıda yaralı!
Bingöl'de hafif ticari araçla çarpışan vinçli kamyon alev alarak yandı. Kazada yaralanan 8 kişi tedaviye alındı.
Bingöl-Diyarbakır Karayolu Doğanca köyü Makber mevkisinde akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen vinçli kamyon hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle vinçli kamyon alev alarak yanmaya başladı. Yaralı sürücü dışarı çıkarak kurtulurken kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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