Bingöl’de iki ilçede orman yangını!
Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki 2 bölgede orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınların söndürülmesi için bölgelere itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarında 2 bölgeye toplamda 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personel sevk edildi.
Ayrıca jandarma, belediye ve özel idare ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Havuza girmek isteyen kadınlara tehdit
- Zeynep Mayruk kimdir?
- 'Bunu yapacak kişi Ali Koç'tur'
- 'Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim'
- 'Fahrettin Koca istifasını sundu'
- Sınırda insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı
- MİT Gerçeği
- Bir ağaçtan 7 kez meyve alınıyor!
- Mehmet Yalçınkaya eline ne olduğunu açıkladı
- Alkol 'ahlaksızlık' oldu