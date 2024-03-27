Düzce'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Düzce'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 17 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:34
Abone Ol google-news

Kaza, saat 13.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Türsan Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönine giden Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 şoför, 1 muavin ve 14 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

 


Anadolu Otoyolu haberleri Ankara haberleri bariyer haberleri otobüs haberleri yolcu otobüsü haberleri yaralı haberleri

İlgili Haberler

Küçükçekmece'de skuter kazası: 1 kişi yaralandı!

Küçükçekmece'de skuter kazası: 1 kişi yaralandı!
Sivas’ta feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Sivas’ta feci kaza... Ölü ve yaralılar var!
Karaman'da feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı!

Karaman'da feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması! Oranlar korkuttu...

DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması! Oranlar korkuttu...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı: ‘Bu günün bir ikincisi olmamalı’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı: ‘Bu günün bir ikincisi olmamalı’
Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar

Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar
Avrupa’dan ödüllü Troya Müzesi… ‘700 bin ziyaretçiye ulaşabilir’

Avrupa’dan ödüllü Troya Müzesi… ‘700 bin ziyaretçiye ulaşabilir’
Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi

Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi
Ofis çalışanı tavandan düşen yavru kedileri ceketiyle yakalamaya çalıştı

Ofis çalışanı tavandan düşen yavru kedileri ceketiyle yakalamaya çalıştı
İstanbul'da Ülkü Ocakları'ndan 'İmamoğlu' provokasyonu

İstanbul'da Ülkü Ocakları'ndan 'İmamoğlu' provokasyonu
Beşiktaş BOA – ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş BOA – ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?