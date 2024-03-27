Düzce'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Düzce'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Türsan Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönine giden Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 şoför, 1 muavin ve 14 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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