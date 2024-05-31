Bingöl’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’ün Kiğı ilçesindeki bir şantiyede bulunan konteynerlerde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 10:59
Bingöl’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, Kiğı ilçesi Abar Mahallesi mevkiinde bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteynerlerinde gece saatlerinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında içeride olan işçilerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

İtfaiye ekipleri uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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