Bingöl'de kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!

Bingöl’de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:30

Bingöl-Elazığ karayolunda dün, 23 AAL 174 plakalı kamyonet, Bingöl-Elazığ karayolu Yado çeşmesi mevkiinde 12 AP 534 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kamyon #kamyon şoförü

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