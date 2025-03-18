Bingöl'de kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!
Bingöl’de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Bingöl-Elazığ karayolunda dün, 23 AAL 174 plakalı kamyonet, Bingöl-Elazığ karayolu Yado çeşmesi mevkiinde 12 AP 534 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #kamyon #kamyon şoförü
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