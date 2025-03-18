Bir 'çöp ev' vakası daha! Mersin'de 2 katlı evden tam '5 kamyon çöp' çıkarıldı

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:52

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:54

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çilek Mahallesi'ndeki 2 katlı evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese giden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, binada çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu toplanan çöpler, 5 kamyona yüklenip bertaraf tesisine götürüldü.

Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.