Bir 'çöp ev' vakası daha! Mersin'de 2 katlı evden tam '5 kamyon çöp' çıkarıldı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen 2 katlı evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çilek Mahallesi'ndeki 2 katlı evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Adrese giden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, binada çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.
HEPSİ İMHA EDİLDİ
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu toplanan çöpler, 5 kamyona yüklenip bertaraf tesisine götürüldü.
Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.
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