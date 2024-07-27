Bingöl'de ormanlık alanda çıkan örtü yangınları söndürüldü
Bingöl'ün merkez Göltepesi ve Gözeler köyleri ile Genç ilçesi Yayla köyündeki ormanlık alanlarda çıkan örtü yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Merkeze bağlı Göltepesi ve Gözeler köyleri ile Genç ilçesine bağlı Yayla köyündeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
İhbarla bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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