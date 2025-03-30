Bingöl'de peş peşe iki deprem
Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
Bingöl'ün Elmalı ilçesinde saat 16.59'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kayıtlara geçti.
Depremin derinliği 5.3 kilometre olarak bildirildi.
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