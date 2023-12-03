Polat çiftine ‘uyuşturucu’ soruşturması!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 17:31

Güncelleme: 03.12.2023 - 17:31

Kara para aklama, suç örgütü üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan-Engin Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in verdiği bilgiye göre, Polat çiftine ayrıca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçu yöneltiliyor.

SORUŞTURMA İHBARLA BAŞLADI

Avukat Feyza Altun'u arayan bir kişi Dilan ve Engin Polat'ın kaçak yollarla hammadde getirdiğini iddia etti. Şahıs aynı zamanda bu ürünlerin uyuşturucu hammaddesi olduğunu ve bazılarının Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını söyledi.

Avukat Altun'un ihbarıyla Başsavcılık Polat çiftine 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma, 'Dilan Polat davası' ile birleştirildi.