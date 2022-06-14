Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 şüpheli daha yakalandı

14 Haziran 2022 Salı, 16:14

Usulsüz, sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattığı iddia edilen kişilere yönelik Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 18 zanlı daha gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamaya göre, engelli raporları kullanılarak indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma, indirimli elektrik-su aboneliği ve benzeri konulara ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor alan, almaya çalışan kişilerden bazılarının olayı organize ettiği iddiasıyla 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu arada, soruşturma kapsamında 35 kişinin ifadesine başvuruldu. 8 Haziran'da operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 4'ü tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.