Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 şüpheli daha yakalandı

İndirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, malulen emekli olma ve askerlik için çürük raporu alma gibi alanlarda usulsüz şekilde rapor hazırlayanlara yönelik Bingöl'de düzenlenen operasyonda 18 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA
14 Haziran 2022 Salı, 16:14
Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 şüpheli daha yakalandı
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Usulsüz, sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattığı iddia edilen kişilere yönelik Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 18 zanlı daha gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamaya göre, engelli raporları kullanılarak indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma, indirimli elektrik-su aboneliği ve benzeri konulara ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor alan, almaya çalışan kişilerden bazılarının olayı organize ettiği iddiasıyla 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu arada, soruşturma kapsamında 35 kişinin ifadesine başvuruldu. 8 Haziran'da operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 4'ü tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.


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