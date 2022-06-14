İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonu: 25 gözaltı

14 Haziran 2022 Salı, 12:57

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl haziran ve ekim aylarında düzenlediği operasyonda, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aynı operasyonların devamı kapsamında, bu sabah yine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen 36 şüpheli için gözaltı kararı verilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde Konak ilçesinde 33, Bornova ilçesi ile Manisa'da 1’er adrese baskın yapıldı.

25 KİŞİ GÖZALTINDA

KOM Daire Başkanlığı'ndan 1 Atak timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 65 timin katıldığı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 201 sentetik ecza, 38 reçete, 1 gram kubar, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 8 çeşitli evrak ve doküman ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 11 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.