Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:55

Güncelleme: 31.05.2024 - 11:59

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı, Genç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yapılan operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 675 gram gelen toz esrar maddesi, uyuşturucu madde elemek için kullanılan elek ve paketleme için kullanılan bant ve bıçak ele geçirilmiştir” denildi.

Operasyonda 1 şüpheli şahsın da gözaltına alındığı bildirildi.