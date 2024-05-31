Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bingöl’ün Genç ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1kilo 675 gram toz esrar ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:55
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı, Genç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yapılan operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 675 gram gelen toz esrar maddesi, uyuşturucu madde elemek için kullanılan elek ve paketleme için kullanılan bant ve bıçak ele geçirilmiştir” denildi.

Operasyonda 1 şüpheli şahsın da gözaltına alındığı bildirildi.


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