Bingöl'de zincirleme kaza: Yaralılar var!

Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bingöl'de zincirleme kaza: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 14:02

Bingöl-Muş Bulvarı'nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 ABZ 999 plakalı otomobil, 12 T 0021 plakalı taksi ve 06 DUP 429 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #Bingöl #kaza #trafik kazası

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