Kazada yaralanmıştı... Muhammed, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
Siirt’in Kurtalan ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan 3 kişiden Muhammed Geniş, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.
Siirt-Kurtalan karayolunda 6 Nisan günü plakası ve sürücüsün adı öğrenilemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muhammed Geniş (19) ve iki kişi, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geniş, buradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedavi gören Muhammed Geniş, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Geniş’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.
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