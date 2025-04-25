Survivor'da eleme adayı kim oldu? 24 Nisan'da takım oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da haftanın tüm eleme adayları belli oldu. Programın takipçileri eleme potasına kimlerin dahil olduğunu araştırıyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 24 Nisan'da takım oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 24 Nisan'da takım oyununu kim kazandı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 00:14

Survivor All Star'da 24 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşen takım oyununu hangi takımın kazandığı ve haftanın eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 24 Nisan'da takım oyununu kim kazandı?

24 NİSAN'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın son takım oyununu Mavi Takım kazandı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Yağmur, Pınar ve Sevgi haftanın ilk adayları olarak seçilmişti. 24 Nisan'da gerçekleşen oylamanın ardından Meryem 4. eleme adayı oldu.


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