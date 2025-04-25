Yayınlanma: 25.04.2025 - 00:14

Güncelleme: 25.04.2025 - 00:14

Survivor All Star'da 24 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşen takım oyununu hangi takımın kazandığı ve haftanın eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 24 Nisan'da takım oyununu kim kazandı?

24 NİSAN'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın son takım oyununu Mavi Takım kazandı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Yağmur, Pınar ve Sevgi haftanın ilk adayları olarak seçilmişti. 24 Nisan'da gerçekleşen oylamanın ardından Meryem 4. eleme adayı oldu.