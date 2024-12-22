Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Bingöl'ün Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Buna bağlı olarak ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Kiğı, Yayladere ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak Beldesi ve Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.
Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: #açıklama #kar yağışı #Kar
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