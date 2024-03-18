'Kripto para dolandırıcılığı' operasyonunda 8 gözaltı: Aralarında asker de var
Samsun merkezli 4 ilde ‘kripto para yatırım’ adıyla sahte internet sitelerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1'i asker 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
'Kripto para yatırım' şeklinde sahte internet sitelerinden dolandırıcılık yapan 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Manisa'da 4, Adana'da 2 ve Isparta'da yakalanan 1 şüpheli, Samsun'a getirildi.
Ankara'da yakalanan ve asker olduğu öğrenilen 1 şüphelinin ise ifadesinin orada alınacağı öğrenildi.
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