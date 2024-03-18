'Kripto para dolandırıcılığı' operasyonunda 8 gözaltı: Aralarında asker de var

Samsun merkezli 4 ilde ‘kripto para yatırım’ adıyla sahte internet sitelerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1'i asker 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:36
'Kripto para dolandırıcılığı' operasyonunda 8 gözaltı: Aralarında asker de var
Abone Ol google-news

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

'Kripto para yatırım' şeklinde sahte internet sitelerinden dolandırıcılık yapan 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Manisa'da 4, Adana'da 2 ve Isparta'da yakalanan 1 şüpheli, Samsun'a getirildi.

Ankara'da yakalanan ve asker olduğu öğrenilen 1 şüphelinin ise ifadesinin orada alınacağı öğrenildi. 


Samsun haberleri Operasyon haberleri kripto para haberleri

İlgili Haberler

Van'da terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

Van'da terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
Kayseri’de kaçakçılık operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

Kayseri’de kaçakçılık operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı
Silah satan kişinin evine operasyon: 31 tabanca çıktı!

Silah satan kişinin evine operasyon: 31 tabanca çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet

Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet
Hande Yener’in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti

Hande Yener’in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti
İngiltere'de dehşet olay: Dükkanın önünde ölü hayvanlar

İngiltere'de dehşet olay: Dükkanın önünde ölü hayvanlar
Meteoroloji’den 10 il için sarı kod uyarısı: 18 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 10 il için sarı kod uyarısı: 18 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı

Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı
7 aylık evli Gülhan’ı eski erkek arkadaşı öldürdü

7 aylık evli Gülhan’ı eski erkek arkadaşı öldürdü
Erdoğan mitinginde slogan atanlara sinirlendi: ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’

Erdoğan mitinginde slogan atanlara sinirlendi: ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir’de ziyaretçileriyle buluştu

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir’de ziyaretçileriyle buluştu