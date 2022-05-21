Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Sultangazi'de komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Meydan savaşına dönen kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, yaklaşık iki hafta önce İsmetpaşa Mahallesi 142 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında araç park yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Elindeki sopalarla birbirlerini darbeden tarafları, kimse ayıramadı.
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