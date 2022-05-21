Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü

Abone Ol google-news

İstanbul Sultangazi'de komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Meydan savaşına dönen kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:01

Olay, yaklaşık iki hafta önce İsmetpaşa Mahallesi 142 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında araç park yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Elindeki sopalarla birbirlerini darbeden tarafları, kimse ayıramadı.

Haberin devamı


kavga komşu Sultangazi İstanbul polis

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler