Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Sultangazi'de komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Meydan savaşına dönen kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, yaklaşık iki hafta önce İsmetpaşa Mahallesi 142 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında araç park yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Elindeki sopalarla birbirlerini darbeden tarafları, kimse ayıramadı.
Adeta meydan savaşına dönen kavgada üç kişi yaralandı.
POLİS ZOR AYIRDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis, tarafları ayırdı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
KAVGA ANI AMATÖR KAMERADA
Park anlaşmazlığı nedeniyle iki komşu aile arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların elindeki sopalarla kavga ettikleri, aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan bir kişinin yardımına çevredeki yurttaşların koştuğu ve yerden kaldırarak olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştıkları yer alıyor.
Kişinin, aldığı darbeler sonrası yürümekte güçlük çektiği de kameraya yansıyor.
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