Binlerce hektar alanı kül eden yangınlara karşın gereken adımlar atılmadı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

Türkiye 2021 yılında tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı. Ülke genelinde 15’i büyük olmak üzere 299 orman yangını çıktı. 28 Temmuz-13 Ağustos arasındaki yangınlarda yaklaşık 140 bin hektar ormanlık alan yok oldu. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Türkiye’nin olası bir yangın felaketine ne kadar hazır olduğu tartışma konusu oldu.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, yangınlar için hâlâ yeterli tedbirlerin alınmadığını söyledi. Erbay, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın orman yangınları için uçak satın almak yerine kiralama yöntemine gittiğine vurgu yaparak “Bu kadar geniş orman alanı olan Türkiye kendi yangın söndürme hava filosunu bulunmak zorunda. Kiralama için harcanan paralarla şimdiye kadar çok daha fazla uçak ve helikopter alınabilirdi. Şu anda elimizde ne uçak ne helikopter var” dedi.

Erbay, “Yanan alanlar kime ihale edilsin, nereyi hangi şirket alsın, bunun peşindeler” diye konuştu.

ARAÇ SAYISI AYNI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ise yangınlarla mücadele kapsamında araç, gereç, donanım ve personel eksikliklerinin tamamlanmadığını vurguladı. Tolunay, “Yangın mevsimi olarak adlandırılan 1 Mayıs-1 Kasım tarihleri öncesinde ormanla iç içe yaşayanların eğitilmesi, ormanlardaki yanıcı madde yükünün azaltılması, orman yollarının bakımının yapılması, araç, gereç, donanım ve personel eksikliklerinin tamamlanması, personelin eğitilmesi gibi çalışmaların tamamlanması gerekmektedir. Bunların çoğu mayıs ayı başı itibarıyla tamamlanmamıştır. Tolunay, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 2022 yılında 2270 ilk müdahale aracı, 1065 arozöz, 185 dozer, 263 greyder ile yangınlara müdahale edileceğinin açıklandığını belirterek “Bu sayılar yaklaşık olarak geçen yıla eşit. 20 uçaktan 10’unun ihalesi bitmedi. İhalesi bitenler de henüz yangın bölgelerinde konuşlandırılmadı” dedi.

YANAN BÖLGELER AĞAÇLANDIRILMADI

OGM tarafından geçen yıl yanan 140 bin hektar alanın yaklaşık olarak üçte birinin ağaçlandırılacağının açıklandığını anımsatan Tolunay, “Yanmış ağaçların geçen ilkbahara kadar kesilerek orman dışına çıkarılması gerekirken bu çalışmalar henüz tamamlanamadı. Ağaçlandırılması öngörülen alanlardaki dikimlerin de tamamı henüz gerçekleştirilemedi” dedi.