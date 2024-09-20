Binlerce insana yedireceklerdi! Ordu’da 300 kilo kaçak ve sağlıksız et ele geçirildi
Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Altınordu Otobüs Terminal’inde yaklaşık 300 kilo kaçak ve sağlıksız eti, vatandaşların tüketmesine fırsat vermeden ele geçirdi. Kaçak ve sağlıksız etler imha edildi.
Zabıta ekipleri, Erzurum’dan Ordu’ya yaklaşık 300 kilo kaçak ve sağlıksız et gönderildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo süsü verilerek 11 poşet içerisinde getirilen etlere, sipariş eden işletmeye götürülmeden otogarda el konuldu.
Altınordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede etlerin sağlıksız, kaçak ve soğuk zincirinin kaybolduğu belirlendi.
Etler, Altınordu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilirken, etleri sipariş eden işletmeye ceza uygulanacak.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- Mısıra alternatif olarak ekildi: 'Bebek gibi bakıldı'
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı