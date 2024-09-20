Binlerce insana yedireceklerdi! Ordu’da 300 kilo kaçak ve sağlıksız et ele geçirildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Altınordu Otobüs Terminal’inde yaklaşık 300 kilo kaçak ve sağlıksız eti, vatandaşların tüketmesine fırsat vermeden ele geçirdi. Kaçak ve sağlıksız etler imha edildi.

Binlerce insana yedireceklerdi! Ordu’da 300 kilo kaçak ve sağlıksız et ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:38

Zabıta ekipleri, Erzurum’dan Ordu’ya yaklaşık 300 kilo kaçak ve sağlıksız et gönderildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo süsü verilerek 11 poşet içerisinde getirilen etlere, sipariş eden işletmeye götürülmeden otogarda el konuldu.

Altınordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede etlerin sağlıksız, kaçak ve soğuk zincirinin kaybolduğu belirlendi.

Etler, Altınordu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilirken, etleri sipariş eden işletmeye ceza uygulanacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #kaçak #Ordu

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