Binlerce yurttaşa hizmet veren üniversite hastaneleri bütçe sıkıntısı yaşıyor
Elektrik ve doğalgaz zamları üniversite hastanelerini vurdu. Giderleri iki kat artan hastanelerin 2021 faaliyet raporlarında, “yükün hafifletilmesi için merkezi bütçeden daha fazla pay verilmesi” önerisi yer aldı.
Üniversitelerin faaliyet raporları, üniversite hastanelerinin ekonomik açıdan sıkıntıda olduğunu gözler önüne serdi. Üniversite hastanelerinin faaliyet raporlarında, giderlerin bir önceki yıla göre iki kat arttığı, Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) fiyatlarda yapılan artışlar ise çok yetersiz olduğu vurgulandı.
BÜTÇE ÖNERİSİ
Mali zorluk içindeki kurumlardan biri İzmir’deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi oldu. Hastanenin “2021 Faaliyet Raporu”nda yılsonu yapılan zamların olumsuz etkilerine dikkat çekilerek şu tespitlere yer verildi: “Elektrik, doğalgaz vb. temel giderlerde yıllar içinde birim fiyatlarda ve hastanenin gereksinimlerinde gözlenen artış nedeniyle maliyetler yükselmektedir. Söz konusu giderlerde birim fiyatlardaki artış oranları 2021 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre iki kattan fazla gerçekleşirken, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarında yapılan artışlar ise çok yetersiz kalmıştır. Sonuçta toplam giderler, hastanenin gelirine oranla daha hızlı artmaktadır.” Raporun “öneri ve tedbirler” bölümünde de “Üniversite hastanesi bütçesine merkezi bütçeden daha fazla pay ayrılması” çağrısı yapıldı.
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin faaliyet raporunda da bütçenin durumu anlatıldı.
ARTIŞLAR ZORLUYOR
“Günümüzde artan maliyetler ve SGK uygulamalarının standartlara dayalı olamaması gibi pek çok olası neden üniversite hastanelerinde mali açıdan sıkıntıya neden olmaktadır” denilen raporda şu öneriler yer aldı: “Öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak elektrik, su, yakıt gibi harcamalar, yemek ve diğer hizmet alımları ve temizlik, personel, güvenlik giderlerine yapılan ödemelerin belirli oranda özel bütçeden karşılanması, döner sermaye üzerindeki ağır yükün hafiflemesine katkıda bulunacaktır.”
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