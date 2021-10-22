Sayıştay, üniversite hastanelerindeki mali durumu ‘sürdürülemez’ olarak yorumladı

22 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Ege Üniversitesi’nin raporuna göre, üniversitenin tıp fakültesi hastanesinin mali durumunu düzeltmek için aldığı tedbirler yeterli olmadı. Tıbbi malzemelerdeki fiyat artışlarının da üniversite hastanesinin mali durumunu olumsuz etkilediği belirtilen raporda, “Ne kadar kaynak aktarılırsa aktarılsın hastanedeki mali kötüleşme, girdi ve çıktı kalemlerindeki denklik sağlanmadığı sürece devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Raporda aynı sorunun üniversitenin diş hekimliği fakültesi hastanesinde de yaşandığı belirtildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin raporunda da üniversitenin uygulama ve araştırma hastanesinin mali yapısındaki bozulma, rakamlar üzerinden aktarıldı. Raporda, “Hastanenin 2020 sonu itibarıyla 233 milyon 934 bin 235.12 TL’si satıcılara, 13 milyon 794 bin 784.5 TL’si vergi borcu ve personele borçlar, 20 milyon 796 bin 734.14 TL’si T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na olmak üzere toplam 268 milyon 525 bin 753 TL borcu bulunmaktadır” bilgisi paylaşıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin raporunda, üniversite hastanesinin mali yapısının “sürdürülemez bir durumda olduğu” belirtildi.

HAZİNE DESTEĞİ, KRİZİ ÖTELİYOR



Dokuz Eylül Üniversitesi’nin raporunda, üniversite hastanesinin 277 milyon 251 bin 500 TL borcu olduğu aktarıldı. Raporda, Hazine’den hastaneye yapılan kredi yardımlarının da yetersiz kaldığı aktarılarak, “Üniversite hastanelerinin borçlarının Hazine tarafından üstlenilmesi biraz rahatlamaya sebep olmuş olsa da, verilen maddi desteğin kredi mahiyetinde olması ve 2020 yılında geri ödemelerin başladığı hususları dikkate alındığında; mali krizin sadece biraz ötelendiği, geri ödemenin başlamasıyla birlikte işletmenin mali yeterliliğinin olumsuz etkilendiği görülmüştür” ifadeleri kullanıldı. Akdeniz Üniversitesi’nin raporunda da üniversite hastanesinin “gelirlerinin giderlerini karşılayamaz hale geldiği” belirtilerek, “Söz konusu bulgu, mahiyeti itibarıyla bütün üniversite hastanelerinde genellik arz etmektedir” denildi.

