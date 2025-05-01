Bir aile tanımı da Yalçın'dan geldi: 'Anayasal güvenceye kavuşsun'

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara'da Anıtpark'ta düzenlenen 1 Mayıs Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ailenin evlilik yoluyla kadın-erkekten oluştuğu anayasal güvenceye kavuşsun" ifadelerini kullandı. Yalçın, ayrıca ÇEDES'i değer bilincini yükselten projeler ve sorunları çözen güçlü bir irade olarak yorumlayarak Eğitim Sen'i ideoloji taşeronluğu yapmak ve eğitim ortamlarını provoke etmekle suçladı.

Bir aile tanımı da Yalçın'dan geldi: 'Anayasal güvenceye kavuşsun'
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:37

Geçen günlerde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı aile tanımı tepki çekmişti.

Memişoğlu, "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

"ÖNCE AİLE TANIMI DEĞİŞSİN"

 Bir aile tanımı da Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi.

Konfederasyonunun Ankara Anıtpark'ta düzenlediği 1 Mayıs Mitingi'nde konuşan Yalçın, "Madem aileyi koruyacağız. 2025 yılını aile yılı ilan ettik. O zaman gelin önce aile tanımı değişsin. Ailenin evlilik yoluyla kadın-erkekten oluştuğu anayasal güvenceye kavuşsun" dedi.

EĞİTİM-SEN'İ HEDEF ALDI

Eğitim Sen 10 Mart’ta okullarda tahtaları mora boyayıp, bir ders saatinde toplumsal cinsiyet eşitliği dersi yapma kararı almıştı.

MEB'ten ise bu uygulamaya "Sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla anayasaya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir" çıkışı gelmişti. 

'EĞİTİM ORTAMINI PROVOKE ETMEYİN'

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Okullarda tahtaları mora boyayarak çocuklara LGBT propagandası yapmaya çalışıyorlar. Kimse bu milletinin çocuklarını ifsat etmeye kalkmasın. Kimse eğitim ortamlarını provoke etmeye kalkmasın, ideoloji taşeronluğu yapmasın, sendikacılık yapsın, emeğin,ekmeğin peşinde koşsun."

ÇEDES'İ SORUNLARI ÇÖZEN GÜÇLÜ İRADE OLARAK GÖRÜYOR

Eğitim-Bir-Sen; okulların kapılarını din görevlilerine açan, çocuklara cübbe giydiren ve Kabe maketi çevresinde ders anlattıran gerici ve çağdışı ÇEDES uygulamasını ise "Çevre ve değer bilincini geliştirmeye yönelik projeler" olarak yorumluyor ve "sorunları çözme noktasında güçlü bir iradenin varlığına işaret olarak" görüyor.


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