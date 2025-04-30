Bir AKP Türkiye'si manzarası... İktidardakiler bu görüntüleri izlesin! Öğrencilerin 'beslenme tabakları' sosyal medyada gündem oldu
"Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek" teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinden sadece günler sonra paylaşılan bir manzara, izleyenleri kahretti. Bir öğretmen de öğrencilerinin beslenme tabaklarını paylaştı. OECD verilerine göre her dört çocuktan birinin okula aç gittiği 2025 AKP Türkiye'sinde sosyal medyada yayılan video tepki çekti.
Ekonomik krizin günden güne derinleştiği, yurttaşların enflasyon altında ezildiği ve sağlıklı gıdaya erişimin günden güne zorlaştığı AKP Türkiye'sinde, OECD verilerine göre her dört çocuktan biri okula aç gidiyor.
KAHREDEN GÖRÜNTÜLER
Son olarak, bu verileri doğrular nitelikte görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Bir öğretmen öğrencilerinin beslenme tabaklarını paylaştı, o görüntüler izleyenleri kahretti.
"Beslenme yolculuğu" isimli etkinlikte öğrencilerin hazırladığı tabaklar, öğretmen tarafından paylaşıldı. Kimi tabaklar dolu ve özenli görünürken kimi öğrencilerin öğünü simit ve poğaçayla geçiştirmek zorunda olduğu görüldü.
Özellikle bazı öğrencilerin tabaklarında küçük bir dilim peynir, 1 dilim ekmek ve 2-3 zeytin olması dikkatlerden kaçmadı.
Editör notu: Öğretmen tarafından paylaşılan sansürsüz video, çocukların yüzünün görünmemesi için tarafımızca buzlanmıştır.
"ÖĞRENCİLERE BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK" TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ
CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
İzleyenleri kahreden görüntülere, sosyal medyada da tepki yağdı.
Çoğu sosyal medya kullanıcısı, öğrencilerin videosu çeken ve sansürsüz paylaşan öğretmeni de eleştirdi.
İşte yapılan yorumlardan bazıları...
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