Ramazanda enerjinizi yükselterek gün boyu dinç hissedin: İftar ile sahur arasında tüketebileceğiniz 6 ara öğün önerisi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 22:19

Güncelleme: 09.03.2025 - 22:19

Ramazan ayında oruç tutarken, iftar ve sahur arasındaki süreyi doğru şekilde değerlendirmek, hem enerji seviyenizi yükseltmek hem de sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için oldukça önemlidir. İftar ve sahur arasında yapacağınız sağlıklı ara öğünler, hem mide sağlığınızı korur hem de gün boyu enerjik hissetmenize yardımcı olur. Peki, hangi gıdalarla enerjinizi yükselterek gün boyu dinç hissedebilirsiniz? İşte, iftar ile sahur arasında tüketebileceğiniz 6 ara öğün önerisi...

İFTAR İLE SAHUR ARASINDA TÜKETEBİLECEĞİNİZ 6 ARA ÖĞÜN ÖNERİSİ

1. Meyve tabağı ile vitamin deposu bir ara öğün

İftar sonrası tatlı bir şeyler yemek isteyebilirsiniz, ancak sağlıklı bir alternatif arıyorsanız meyve tabağı harika bir seçimdir. Meyveler, vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri ve suyu sağlar. Özellikle hafif ve sindirimi kolay olan meyveler, gece boyunca metabolizmanızın düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Önerilen meyveler:

Elma

Armut

Karpuz

Şeftali

Muz

Çilek

Tüketim önerisi:

Meyveleri doğrayarak bir tabak halinde servis edebilir ve üzerine yoğurt ekleyerek daha besleyici hale getirebilirsiniz. Ayrıca, ceviz veya badem gibi sağlıklı yağlar ekleyerek besin değerini artırabilirsiniz.

2. Yoğurt ve granola karışımı ile hafif ve doyurucu bir ara öğün

Yoğurt, sindirimi kolay ve sağlıklı bir seçenek olup, probiyotik açısından zengindir. Granola ise hem doyurucu hem de enerji veren bir besindir. Yoğurt ve granola karışımı, iftar sonrası mideyi rahatlatır ve sahura kadar sizi tok tutar.

Önerilen tarif:

Bir kase yoğurt, üzerine birkaç yemek kaşığı granola ve bir miktar bal veya meyve ekleyerek lezzetli bir ara öğün hazırlayabilirsiniz. Ayrıca granola yerine yulaf ezmesi de tercih edebilirsiniz.

3. Kuruyemiş ve fındık karışımı ile pratik ve enerjik bir ara öğün

Kuruyemişler, sağlıklı yağlar ve protein açısından zengin olduğu için uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca kuruyemişler, iftar ile sahur arasındaki açlık hissini gidermede çok etkili bir atıştırmalık olabilir.

Önerilen kuruyemişler:

Ceviz

Badem

Fındık

Antep fıstığı

Kabak çekirdeği

Tüketim önerisi:

Bir avuç kadar karışık kuruyemiş tüketebilirsiniz. Ancak porsiyon kontrolü yapmaya özen gösterin, çünkü kuruyemişlerin kalorisi oldukça yüksektir.

4. Tam tahıllı ekmek üzerine avokado ve yumurta

Avokado, sağlıklı yağlar açısından zengin olup, tokluk hissini artırır. Tam tahıllı ekmek, lif oranı yüksek olduğu için sindirimi kolaylaştırır ve uzun süre tok tutar. Üzerine haşlanmış yumurta ekleyerek protein kaynağınızı da tamamlayabilirsiniz.

Önerilen tarif:

Bir dilim tam tahıllı ekmek üzerine dilimlenmiş avokado, haşlanmış yumurta ve bir miktar tuz ile zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

5. Sütlü içecekler ile hafif ve sağlıklı bir ara öğün

İftar sonrası ağır yemekler yerine, sütlü içecekler sağlıklı ve hafif bir ara öğün alternatifi olabilir. Süt, kalsiyum ve protein açısından zengin olup, gece boyunca vücudunuzu besler. Ayrıca, sütlü içecekler rahatlatıcı etkisiyle iyi bir uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

Önerilen içecekler:

Süt (isteğe bağlı tarçın ekleyebilirsiniz)

Ayran

Sütlü kahve

Tarçınlı sıcak süt

6. Sebzeli ve proteinli sandviçler ile doyurucu ara öğünler

Sebzeler ve protein kaynakları ile yapılan sandviçler, sahura kadar tok kalmanıza yardımcı olur. Tam tahıllı ekmek veya lavaş içine, sebzeler ve sağlıklı protein kaynaklarını ekleyerek lezzetli ve besleyici bir ara öğün hazırlayabilirsiniz.

Önerilen sandviç içeriği:

Tavuk göğsü veya hindi eti

Domates, salatalık ve marul gibi taze sebzeler

Tam tahıllı ekmek veya lavaş