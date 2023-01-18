Bir anne altı yaşındaki çocuğunun okulda şiddete ve tacize uğradığını iddia etti: 'Uykusunda hep ağlıyor'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:32

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yer alan Hasan- Fatma Çavlı İlkokulu’nda birinci sınıfa giden bir çocuğun öğrenciler ve bir veli tarafından taciz edildiği iddia edildi.

Çocuğun annesi M.A. taciz şüphesiyle Antalya Adliyesi’nde şikâyette bulundu. Şikâyet dilekçesinde M. A., oğlunun okulun başlarında yemeğini yediğini ancak bir süreden sonra yemek yemediğini, altına kaçırdığını ve bu tür davranışlarından dolayı şüphelendiğini belirtti.

Ayrıca M. A, altı yaşındaki çocuğuna 6. 7. ve 8. sınıftan dört çocuğun taciz edip şiddet uyguladığını iddia ederken A.D. isimli bir velinin de çocuğuna sistematik olarak cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. M. A., “Okulun arka bahçesinde çocuğumu taciz etmişler hem de şiddet uygulamışlar. Çocuğum iki buçuk ay boyunca bu okulda taciz edilmiş. Çocuklar, oğlumu ‘Kimseye söyleme seni döveriz’ diyer tehdit etmiş. Oğlum sessiz, içine kapanık bir çocuktur. Bunları öğretmenine anlattığını söyledi. Oğlum bu olayı bana anlattıktan sonra A.D. isimli bir velinin de onu okulun tuvaletinde taciz ettiğini öğrendim” dedi.

"MORLUKLAR VARDI"

M.A. süreci şu şekilde anlattı: “Çocuğum kendini kurtarmaya çalışmış. Bana söyleyemiyor çünkü tehdit etmişler. Bu olay çıktıktan üç gün sonra veli olan A. D’den bahsetti. Bir veli neden sürekli okula gelir? A.D., çocuğu hasta olup gelmediği gün bile okula gitti. Çocuğumun geceleri altına kaçırmasının nedeni bu adammış. Geceleri hep uykusunda ağlıyor. Çocuğum okuma yazmayı da öğrenemedi. Bacağında morluklar olduğunu görmüştüm. Oyundan oynarken olduğunu düşünerek üstelemedim. İnsan konduramıyor tabii. Oğlum bunu ona yapanların nerede olduğunu soruyor. Biz de korkmasın diye ‘İçeri alındı’ diyoruz çünkü hâlâ anlatırken ağlamaya başlıyor. Ben çocuğumu o okuldan kurtardığıma şükrediyorum.”

BARO TAKİPÇİSİ OLACAK

M.A. olayın ardından adliyeye giderek şikâyette bulunurken taciz edildiği iddia edilen altı yaşındaki çocuk da Çocuk İzlem Merkezi’nde ifade verdi. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi de sürecin takipçisi olacağını açıkladı.