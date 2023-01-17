Ünlü oyuncunun evinde 'çocuk istismarı içeren görseller' bulundu, işine son verildi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:23

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:27

Viyana Bölge Savcılığı tarafından bir soruşturma kapsamında Avusturya'nın tanınmış tiyatro ve sinema oyuncusu Florian Teichtmeister’in evinde yapılan aramalarda 58 bin adet çocuk istismarı içeren görsel materyalin bulunmasının ardından, tarihi tiyatro oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Tiyatronun internet sayfasında yapılan açıklamada, çocuk istismarı içeren görsellerin Teichtmeister’in evinde bulunması ve oyuncunun bu husustaki itirafları nedeniyle rol aldığı oyunun kaldırıldığı bildirildi.

Bu arada uzmanlar, tanınmış aktöre ilişkin suçlamaların 13 Ocak'ta kamuoyunda duyulduğunu, tiyatronun oyuncusuna karşı aldığı kararın çok geç olduğu eleştirisinde bulundu.

8 BİN ADET ÇOCUK İSTİSMARI İÇEREN GÖRSEL

Viyana Bölge Savcılığı, yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun evinde 58 bin adet çocuk istismarı içeren görsel verinin elde edildiğini, söz konusu görüntü ve fotoğrafların 22 farklı cihaza kayıt edildiğinin belirlendiğini duyurmuştu.

Savcılık, oyuncunun 15 Şubat’ta söz konusu suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkacağını bildirmişti.