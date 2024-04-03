Bir ay boyunca marketten 194 şişe içki çalıp büfelere sattı

Samsun'da alışveriş merkezindeki bir zincir marketten bir ay içinde 7 kez 194 şişe içki çalıp büfelere satan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:44
Bir ay boyunca marketten 194 şişe içki çalıp büfelere sattı
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Olay Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan City Mall Alışveriş Merkezi'ndeki (AVM) Migros'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.K.(40) adlı şahıs, müşteri gibi girdiği markette reyondaki içkileri çalıp her defasında büfelere sattı. İçki reyonundaki ürünler ile kasa sayımı birbirini tutmayınca hırsızlık olayı fark edilerek, olay polise haber verildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, A.K.'nin bir ay içinde 7 kez gelerek toplamda 194 şişe içki çaldığını ve içkileri de büfelere sattığını ortaya çıkardı.

YEMEK KARTI İLE ALIYORUM DEYİP KANDIRMIŞ

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanan A.K.'nin çaldığı içkileri 'yemek kartı ile alıp satarak paraya çevirdiğini' söyleyerek büfe sahiplerini kandırdığı ortaya çıktı.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


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