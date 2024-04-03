Van'da 'mazbata' kararı sonrası yapılan eylemlerde 89 kişi gözaltına alındı

Van ve Hakkari'de yurttaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Zeydan'ın "memnu haklarının geri alınmasına'' ilişkin kararı protesto etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Van, Hakkâri, Siirt, Batman, Şırnak, İzmir olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:29
Van'da 'mazbata' kararı sonrası yapılan eylemlerde 89 kişi gözaltına alındı
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Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Abdullah Zeydan yerine mazbatanın AKP’li adaya verilmesine ilişkin kararın ardından dün başlayan protestolar gece de devam etti. Van'ın birçok noktasında yolları trafiğe kapatan eylemciler, ateş yakarak slogan attı.

Van’da Cumhuriyet caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta bir araya gelen göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Çıkan olaylar sonrası Van’da 26, Hakkari ve ilçelerinde 38 toplam 64 kişi gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: 89 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari merkezde 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10, İzmir'de 6 olmak üzere toplan 89 şüpheli gözlatına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."


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