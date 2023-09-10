Pendik’te düğünde havaya ateş açan şüpheliler serbest bırakıldı

Pendik’te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 18:03
Pendik’te düğünde havaya ateş açan şüpheliler serbest bırakıldı
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İstanbul'un Pendik ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde dün iddiaya göre, düğün eğlencesinde 2 şahıs pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

İncelemede, olayı gerçekleştiren O.Ö. ve Y.E.Y. isimli şahıslar suç unsuru silahlarla birlikte yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan yürütülen işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.


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Pendik pompalı tüfek düğün

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