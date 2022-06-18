Bir çıplak yurttaş daha… Samsun'da bir adam çıplak gezerken yakalandı
Samsun'da çırılçıplak bir şekilde dolaşan bir adam kendisini gören zabıta ve yurttaşlar tarafından darp edildi.
Son dönemde artış gösteren ‘çıplak yurttaş’ vakalarının yeni adresi Samsun oldu.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Batıpark’ta iddiaya göre bir kişi çırılçıplak şekilde yürümeye başladı. Çevredekiler telefonla kamera kaydı alırken zabıta ve yurttaşlar çıplak gezen yurttaşı darp etti.
Video Haberler
- İstanbul'da otomobil bariyerlere saplandı
- Aracına ‘Dikkat soygun var’ yazdı
- AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü
- 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkınlık yaratan an
- Kanser hastası emekli yurttaş isyan etti
- 'Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'
- Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- 'Cumhur' iki haftada eridi
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
- 'Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz'
- İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi
- Memur ve emekli zammını etkileyecek
- Cenazede korkunç anlar: Tabutun içinden fırladı!
- Kripto para piyasaları toz duman!
- Başsavcılıktan 'Mehmet Sami Tuğrul' kararı