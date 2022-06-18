Bir çıplak yurttaş daha… Samsun'da bir adam çıplak gezerken yakalandı

Samsun'da çırılçıplak bir şekilde dolaşan bir adam kendisini gören zabıta ve yurttaşlar tarafından darp edildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 23:12
Bir çıplak yurttaş daha… Samsun'da bir adam çıplak gezerken yakalandı
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Son dönemde artış gösteren ‘çıplak yurttaş’ vakalarının yeni adresi Samsun oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Batıpark’ta iddiaya göre bir kişi çırılçıplak şekilde yürümeye başladı. Çevredekiler telefonla kamera kaydı alırken zabıta ve yurttaşlar çıplak gezen yurttaşı darp etti.



Samsun çıplak
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