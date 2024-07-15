Kızıltepe'de facianın eşiğinden dönüldü: Yeraltına indirilen elektrik hattında patlama

Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:43

Güncelleme: 15.07.2024 - 10:08

Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de 540’ncı sokakta yer altına indirilen elektrik hattına, enerji verilmesinin ardından çalışmanın yapıldığı açık olan çukurda peş peşe patlamalar yaşandı. Çukurun etrafı güvenlik şeridi ile çevrilirken, patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Uzun süren patlamalar mahallede paniğe neden oldu. Enerji şirketi mahalleye giden elektriği keserek, patlamaların yaşandığı çukurda çalışma yaptı. Onarımın ardından mahalleye yeniden elektrik verildi.