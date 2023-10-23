Bir evin bahçesinde onlarca kaçak göçmen yakalandı
Edirne’de bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 100’den fazla kaçak göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edirne'de gece bekçileri devriye gezdikleri esnada Çavuşbey Mahallesi Büyük Zincirli Kuyu Sokak‘ta bulunan bir evin giriş ve çıkışında göçmen hareketliliği olduğunu gözlemledi.
Daha sonra evin bahçesinde ve içinde kamyon dolusu göçmen gören ekipler, takviye destek istedi.
Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu 100’den fazla kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.
Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Polis, göçmenleri Edirne’de terk eden organizatörleri ve insan kaçakçılarını bulmak için çalışma başlattı.
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