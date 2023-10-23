Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeyken durdurdukları lastik bot içinde 23 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’, durdurdukları lastik bot içinde 23 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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