Bir garip hırsızlık: At arabasıyla gelip, sitenin demir kapısını böyle çaldılar
Hatay’da at arabalı hırsızların galericiler sitesine ait demir kapıyı çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan galericiler sitesinde gece saatlerinde bölgeye at arabasıyla gelen hırsızlar, sitenin demir kapısını çaldılar.
Durumu sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde fark eden vatandaşlar, görüntüleri izlediklerinde kapının at arabalı hırsızlar tarafından çalındığını anladılar.
Hırsızların at arabasıyla gelerek demir kapıyı çaldığı anlarsa an be an kameraya yansıdı.
"BİR ÇÖZÜM LAZIM"
Bölgede yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çeken Ahmet Demir, “Hırsızlar buraya sürekli geliyor. Kamera olmasına rağmen yine buralarda hırsızlık yapıyorlar. Geçen gün de kapıyı çaldılar. Buna bir çözüm bulunması lazım” dedi.
Etiketler: #hırsızlık #hırsız
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