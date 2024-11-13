Taylor Swift’in sevgilisi Travis Kelce’nin evine hırsız girdi!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:23

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:23

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in Amerikan futbolu oyuncusu sevgilisi Travis Kelce’nin Kansas'taki 6 milyon dolarlık evine hırsız girdiği ortaya çıktı. Kansas City Chiefs oyuncusu olan Kelce'nin, geniş alana yayılan bir dizi hırsızlığın kurbanlarından biri olduğu anlaşıldı. Hırsızlık olayının, Swift’in Kansas'taki Arrowhead Stadyumu'nda Kelce'nin maçını izlediği gün gerçekleştiği belirtildi.

Polis raporuna göre, 35 yaşındaki sporcunun evinden 20 bin dolar nakit para çalındı. Aynı gün, 34 yaşındaki Swift’in de Kansas şehir merkezindeki bir otelde kaldığı öğrenildi. Swift’in güvenlik ekibinin de olayı yakından incelediği bildirildi.

Ayrıca, Travis Kelce’nin takım arkadaşı Patrick Mahomes’in de aynı hırsızlık zincirinin hedeflerinden biri olduğu öğrenildi. Polis kaynakları, yakın mahallelerdeki evlere yapılan izinsiz girişlerin de bu olaylarla bağlantılı olabileceğini belirterek, soygunların daha büyük çaplı bir suç planının parçası olduğuna dair ipuçları bulunduğunu ifade etti.