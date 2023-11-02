Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci gözaltılarına tepki

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Dün tutuklanan Tolga Şardan ve şartlı salıverilen Dinçer Gökçe'yi de hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ekonominin, yargının, dolayısıyla devlet kurumlarının çürüyüşünü gizleyemeyeceksiniz!" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 18:05
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci gözaltılarına tepki
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Dün Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe, bugün Cengiz Erdinç… Belli ki Saray, kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış. Bu düşmanlığın hiç kimseye bir faydası yok. Emin olun ekonominin, yargının, dolayısıyla devlet kurumlarının çürüyüşünü gizleyemeyeceksiniz! #GazetecilikSuçDeğildir"


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