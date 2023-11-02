Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci gözaltılarına tepki

Yayınlanma: 02.11.2023 - 18:05

Güncelleme: 02.11.2023 - 19:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Dün Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe, bugün Cengiz Erdinç… Belli ki Saray, kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış. Bu düşmanlığın hiç kimseye bir faydası yok. Emin olun ekonominin, yargının, dolayısıyla devlet kurumlarının çürüyüşünü gizleyemeyeceksiniz! #GazetecilikSuçDeğildir"