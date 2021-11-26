Bir 'Geçinemiyoruz' eylemi de Sinop'ta!

26 Kasım 2021 Cuma, 21:39

Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu üyeleri, "Geçinemiyoruz! Hükümet istifa" pankartı açıp sloganlar attı.

"AKP-MHP İKTİDAR BLOĞUNUN TEKÇİ POLİTİKALARI ÜLKEMİZİ UÇURUMUN KENARINA GETİRMİŞ DURUMDADIR"



Burada bir açıklama yapan Sinop Emek Barış Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Demir, şunları söyledi:

“AKP-MHP iktidar bloğunun tekçi, muhafazakar, sermaye yanlısı politikaları ülkemizi uçurumun kenarına getirmiş durumdadır. Ortaya çıkan ekonomik kriz, beraberinde siyasi krize de yol açarak, iç içe geçerek ve her geçen gün daha da derinleşmekte ve birbirini besleyerek büyümektedir. Sonuç olarak bu ikili kriz durumu, artık büyük bir kaosa da dönüşmüş durumdadır. Dolayısı ile yaşanan sadece bir döviz kuru fırtınası değil, aynı zamanda yoksulluğun, sefaletin, açlığın, işsizliğin, güvencesizliğin derinleşmesi ve geleceğimizin bir bütün olarak ipotek altına alınması durumudur. Ülkede tüm bunlar yaşanıyorken, yoksul halk kesimleri panik içinde ne yapacağını bilemez bir şekilde gününü kurtarmaya çalışırken AKP-MHP iktidar bloğu, hiçbir şey olmamışçasına adeta yangından mal kaçırır gibi Meclis’te 2022 bütçesini yapmaya çalışıyor.”