DİSK'in 'Geçinemiyoruz' eylemine valilikten engel
Mersin Valiliği, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye işçilerin, Özgür Çocuk Parkın’da açıklama yapmasına izin vermedi.
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın geçen haftalarda başladığı “Geçinemiyoruz” eylemi bu hafta valilik engeline takıldı.
Mersin Valiliği, işçilerin Özgür Çocuk Parkın’da açıklama yapmasına izin vermedi. Sendika önünde açıklama yapan Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, “Evinizdeki çöpü alan işçiler her türlü açıklamayı yapma hakkına sahiptir. Bize yasak konuluyorsa bizler her caddeyi, her sokağı, her parkı açıklama alanına çevireceğiz” dedi. Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü önceki gün İstanbul’da Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü’nde yapılan “kur” eylemlerinde toplam 70 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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