Geçinemiyoruz eylemleri İzmir'de devam ediyor
İzmir’de bir kez daha sokağa inen DİSK, hükümete istifa çağrısını yineledi. Kültürpark önünde yapılan eylemde “Hükümet istifa” pankartları bulunuyordu.
Türkiye geneline yayılan ‘Geçinemiyoruz’ eylemleri kapsamında İzmir’de bir kez daha sokağa inen DİSK, hükümete istifa çağrısını yineledi. İşçinin son ekonomik gelişmelerle birlikte daha da fakirleştiğini söyleyen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, tüm işçileri ve memurları greve davet etti.
İzmir’de Kültürpark önünde yapılan ve ellerinde pankartları, “Hükümet istifa”, “Genel grev, genel direniş”, “AKP mezara, halk iktidara”, “Yandaşa değil, emekçiye bütçe” sloganları ile yüzlerce işçinin katıldığı eylemde konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Artık yeter, geçinmek istiyoruz. İşsizlik, pahalılık, zamlar, faturalar belimizi büküyor. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, bu ülkenin ekonomisini biz büyütüyoruz ama geçinemiyoruz. Borçla yaşamaya çalışıyoruz. Türk Lirası değer kaybettikçe biz kaybediyoruz. Emeğimiz ucuzluyor, satın alma gücümüz azalıyor. Türkiye Avrupa’nın en düşük asgari ücretinde Arnavutluk ile yarışıyor. Üretimden gelen gücün kullanımı da dahil olmak üzere demokratik her türlü yöntemle direneceğiz” dedi.
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