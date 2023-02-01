Bir gün önce serbest kalmıştı: Küçükçekmece'deki 'kedi düşmanı' hakkında tutuklanmaya yönelik 'yakalama kararı' çıkartıldı

İstanbul Küçükçekmece'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme atarken görüntülenen Aytuğ Koyuncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Koyuncu dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık bugün karara itiraz etmişti.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:56
Bir gün önce serbest kalmıştı: Küçükçekmece'deki 'kedi düşmanı' hakkında tutuklanmaya yönelik 'yakalama kararı' çıkartıldı
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Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak Perşembe günü tekme atan Aytuğ Koyuncu hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Koyuncu önceki gözaltına alınmış, çıkarıldığı Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.


Saldırgan Kedi küçükçekmece

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