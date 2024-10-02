Özgür Özel canlı yayında cevapladı: İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?

Yayınlanma: 02.10.2024 - 19:30

Güncelleme: 02.10.2024 - 20:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtlıyor.

Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Sadece halk için ayağa kalkarız" eleştirisinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Kemal Bey kimler için ayağa kalkarız dediyse biz onlar için ayağa kalkın dedik. 11 tane mitingi bunun için yaptım.

Kılıçdaroğlu'nun tweetinde kullandığı ayağa kalkan vekiller için kullandığı ifadeye üzüldüm. Çok incitici buldum.

Benden sonraki genel başkanlardan saygı beklerim. Benden önceki genel başkanların tüm eleştirileri başımın üstündedir.”

"BAHÇELİ DE NORMALLEŞMEK İSTİYOR"

Meclis'te Bahçeli'nin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah" sözleri ve tokalaşma üzerine sorulan soru üzerine Özel "Bahçeli'nin 4 gazeteciyi, beni ve Sinan Ateş'in ailesini tehdit etmesini eleştirdim. Meclis'te rastladığımızda da sözlerini siyaseten söylediğini belirtti.

Erdoğan, normalleşmeyi bitirmeye yönelik çok sert sözler söyledi. Teğmenlerin yeminiyle ilgili sert sözler söyledi. Devlet Bey görüğüm kadarıyla şunu yapmak istiyor: Normalleşmeye biz de katılalım, tek başına CHP'ye kalmasın. Devlet Bey'in yaptığı siyaset kurumunu yıpratan bir şey. Sabahki sözlerin dozu çok kaçıktı. Meclis'teki tavrı böyle olunca bu siyaseti yıpratıyor" ifadelerini kullandı.

"TORBA TEZKEREYE KARŞIYIZ"

Özel "Libya Tezkeresi bir daha gelse evet oyu vereceğiz. Torba tezkereye karşıyız. Türkiye'ye yabancı asker sokulmasına karşıyız. Suriye ile Irak'ı aynı tezkereye koyuyorlar, karşıyız" dedi.

SİYASİ YASAK DURUMUNDA NE OLACAK?

"İmamoğlu siyasi yasak alırsa yol haritanız ne olacak?" sorusu üzerine Özel şunları söyledi:

"Birkaç kez toplantılar yapıldı. Böyle bir şey olduğunda ne yapacağımız konuştuk ama bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz. Bu cezayı normalleştirmemmiz lazım. Öyloe bir kararın alınamamsı lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var.

Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı."

"Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında kalındığında nasıl karar verilecek?" sorusuna Özel "Allah ikisinin de eksikliğini göstermesin. Ya olmasalardı?.. Bu tartışmalara erkenden başlamayacağız. Partinin hedefi çok net: Biz bu iktidarı seçim yoluyla değiştirip güçlü bir parlamentoyu kurmak istiyoruz. Güçlü bir yürütme, güçlü bir başbakan..." dedi.

Özel "Bu tartışmaları bizden olmayanlar ve adım adım iktidara yürümemizi engellemek isteyenler yapıyor. Esas hedefimiz Türkiye'yi güçlü parlamentoya dönüştürmek. ABD istisna en güçlü devletler parlamentoyla yönetiliyor. Gücü dağıtan ülkelerde halk zenginleşiyor" ifadelerini kullandı.