Erzurum'da sır olay: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 78 yaşındaki yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Nevin Sarıca'yı ziyarete giden kızı, annesini hareketsiz buldu.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Sarıca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYDEDİLDİ
Vücudunda darp izine rastlanmayan Sarıca'nın ölümü şüpheli olarak kaydedildi.
Sarıca'nın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Etiketler: #Erzurum #Adli Tıp Kurumu
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